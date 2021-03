De Hoge Gezondheidsraad (HGR) adviseert de verschillende ministers van Volksgezondheid om het vaccin van AstraZeneca nu toch te gebruiken voor 55-plussers. Dat blijkt uit het advies van de HGR, waarover VTM Nieuws dinsdagmiddag bericht.

De beslissing om het vaccin niet bij ouderen toe te dienen, werd enkele weken geleden genomen omdat er toen niet genoeg data waren over de werkzaamheid van het vaccin. Maar ondertussen blijkt uit de resultaten van de vaccinatiecampagnes in het Verenigd Koninkrijk en Israël dat het vaccin ook voor ouderen perfect werkt.

Daarnaast raadt de HGR de ministers ook aan een langere periode te laten tussen de twee prikken van de Pfizer- en Moderna-vaccins. Op dit moment wordt een tussentijd van drie respectievelijk vier weken aangehouden, volgens de bijsluiter. Maar ook hier tonen resultaten uit andere landen aan dat een langere tussentijd van bijvoorbeeld zes weken perfect haalbaar is.

Concreet zou België voor het Pfizer-vaccin van 21 naar 35 dagen tussentijd gaan. Op die manier moet er geen of veel minder stock aangehouden worden. Tot nu toe werd van elk geleverd Pfizer-vaccin bijvoorbeeld een tweede achtergehouden, om de tweede prik binnen drie weken te kunnen garanderen, ook bij leveringsproblemen. Dat zal nu niet meer of veel minder nodig zijn, waardoor meer mensen de komende weken hun eerste prik zullen krijgen.

Bij het vaccin van AstraZeneca werd er al geen stock aangehouden, aangezien er daar sowieso drie maanden tussen beide prikken zijn.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaat nu naar de ministers van Volksgezondheid, die er dinsdagavond of woensdagochtend over zullen samenzitten. Verwacht wordt dat dat advies goedgekeurd zal worden. Zodra dat gebeurd is, kan de taskforce Vaccinatie de campagne hertekenen. Afgelopen zondag noemde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het al een "gamechanger" als AstraZeneca ook aan ouderen toegediend zou mogen worden.

