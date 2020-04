Naast de preventiemaatregelen om covid-19 in te dijken, hopen velen dat we straks een helpende hand van de natuur krijgen. Wat is de rol van het warme weer bij dit virus?

Het wordt in deze tijden van lockdown steeds moeilijker om mensen binnen te houden bij temperaturen van meer dan 20 graden, maar de start van de lente en de komst van opvallend warmer weer voor de tijd van het jaar doet ook hopen dat mooi weer een invloed heeft op de besmettelijkheid van SARS-CoV-2, zoals dat bij andere respiratoire virussen het geval is.

Het wordt in deze tijden van lockdown steeds moeilijker om mensen binnen te houden bij temperaturen van meer dan 20 graden, maar de start van de lente en de komst van opvallend warmer weer voor de tijd van het jaar doet ook hopen dat mooi weer een invloed heeft op de besmettelijkheid van SARS-CoV-2, zoals dat bij andere respiratoire virussen het geval is. Mocht dat zo zijn, waarschuwen wetenschappers dat we dan zeker geen grote knik in de curve moeten verwachten, want het effect van het warme weer zou in een pandemiesituatie weleens veel kleiner en van kortere duur kunnen zijn dan wanneer het om een seizoensziekte zou gaan. Het virus is immers gloednieuw en heeft nog steeds een grote marge waarin het kan functioneren wegens een beperkte immuniteit onder de bevolking. Dat is anders wanneer virussen al langer meegaan en zich enkel kunnen verspreiden als de omstandigheden gunstig zijn, zoals bijvoorbeeld in de winter. En zelfs al heeft het weer een impact, zal SARS-CoV-2 niet magisch verdwijnen in de zomer. Een minder effectieve besmetting betekent nog altijd niet dat er geen besmettingen zijn. Het is daarom van essentieel belang dat overheden vasthouden aan hun preventieve maatregelen zoals social distancing en reisbeperkingen. De werking van deze gedragingen zijn bewezen en zullen een grotere rol blijven spelen in de verspreiding van het virus dan het warme weer. Dat laatste zal hoogstens de druk op de ziekenhuizen wat verlichten. Pas over een aantal weken zullen we weten wat het échte effect van weerpatronen is op het gedrag van het virus. Maar wat weten we tot nog toe? 1. Eerste voorlopige studies zijn voorzichtig hoopvolHet lijkt erop dat de grootste uitbraken van SARS-CoV-2 zich in gebieden situeren waar het kouder is en dat warmere landen effectiever zijn in het vertragen van de corona-infecties.Chinese wetenschappers, die de verspreiding van het virus in 100 Chinese steden bestudeerden voor de regering strenge maatregelen invoerde, ontdekten dat 'hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad de overdracht van covid-19 aanzienlijk doen vertragen'. Ook een onderzoek op grotere schaal, op 500 plaatsen wereldwijd, trekt dezelfde conclusie. Ook een eerste analyse van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) suggereert dat het weer een rol speelt in de overdracht van het virus. De meeste besmettingen gebeuren in gebieden met relatief lage temperaturen, tussen de 3 en 17 graden Celsius, zoals in Europa en de VS. In de VS zelf merkt men het verschil op: in zuidelijke staten als Arizona, Florida en Texas verloopt de uitbraak langzamer dan in Washington, New York en Colorado. Californië zit ergens tussenin. Andere studies komen tot gelijkaardige resultaten. Volgens Spaanse en Finse wetenschappers voelt het virus zich in zijn nopjes bij koude (tussen -2 en 10°C) en droge omstandigheden. En onderzoek van het Institute of Virology van de University of Maryland toont aan dat het virus zich het meest efficiënt verspreidt waar de vochtigheid laag is en de temperatuur tussen de 5 en 11 graden Celsius. Het team van de Maryland universiteit voorspelt dan ook dat de regio van intense verspreiding zich de komende weken zal verplaatsen naar Noord-Europa en Canada, voor het uiteindelijk zal vertragen in het noordelijk halfrond in de zomer. Belangrijk: geen enkele studie is peer-reviewed. Ook kunnen we de verscheidenheid aan besmettingen niet enkel en alleen toeschrijven aan de temperatuur. Een virus wordt nog altijd overgedragen door mensen. Er zijn dus heel wat andere factoren waar rekening mee dient te worden gehouden, zoals social distancing, lockdownmaatregelen, testcapaciteit en ziekenhuisbelasting. 2. Coronavirussen houden sowieso niet van de zomerDe vier coronavirussen die al jaren onder de mens leven, de zogenaamde verkoudheidsvirussen, zijn geen grote liefhebber van warme en vochtigere temperaturen. Dat weten we al zeker. Ook het SARS-virus, dat zich in 2003 verspreidde, vertoonde eenzelfde patroon, al werd dat virus zodanig snel uit de wereld gebannen dat we nooit echt hebben kunnen achterhalen hoe het wordt beïnvloed door de seizoenen.Maar hoe komt het dat coronavirussen lak hebben aan warm weer? Het zijn zogenaamde 'geënveloppeerde virussen'. Dat betekent dat ze een olieachtig omhulsel hebben met proteïnen die de vorm van een kroontje aannemen. In koudere omstandigheden krijgt die olie een rubberachtige structuur om het virus langer te beschermen, net zoals vet in de pan harder wordt wanneer het afkoelt. Het is deze olieachtige structuur die de virussen zo kwetsbaar maken voor hitte.3. Ook andere virussen zijn seizoensgebondenHet meest bekende seizoensvirus is ongetwijfeld het influenzavirus. In de noordelijke hemisfeer loopt het griepseizoen traditioneel van november tot april. Ook het norovirus, dat buikgriep veroorzaakt, is seizoensgebonden. 4. In de zomer zitten mensen minder dicht op elkaar in afgesloten ruimtesSeizoensziektes zijn evengoed afhankelijk van seizoenale veranderingen in menselijk gedrag. Zo valt de piek van mazelen in Europa samen met de schooltijd en verdwijnt de ziekte in de zomer als kinderen het niet langer aan elkaar kunnen doorgeven. En wanneer het kouder is, kruipen we in onze huizen met onze gezinnen, wat de verspreiding van verkoudheden en griep vergemakkelijkt. 5. In de zomer zijn er meer UV-stralenUit een eerdere studie bij het griepvirus blijkt dat zonlicht het virus minder besmettelijk maakt. Of dat ook zo is bij covid-19 is nog niet onderzocht.6. Het menselijke immuunsysteem is mogelijk ook seizoensgebondenNiet alleen virussen zijn seizoensgebonden, ook het menselijke immuunsysteem vertoont mogelijk zo'n patroon. Er bestaat enig bewijs dat de hoeveelheid vitamine D in ons lichaam een impact kan hebben op onze kwetsbaarheid voor infectieziektes. In de winter maakt ons lichaam minder vitamine D aan bij gebrek aan voldoende zonlicht. Al zijn er echter ook studies die zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat vitamine D een invloed heeft op ziektes als griep.7. Hogere vochtigheidsgraad beschermt luchtwegenUit een Chinese studie van 2300 doden in Wuhan blijkt dat de sterftecijfers voor covid-19 lager waren op dagen met een hoge vochtigheidsgraad. Hoe dat komt? Droge lucht vermindert de hoeveelheid slijm in onze longen en luchtwegen. Dit slijm vormt net een natuurlijk verdedigingsmechanisme tegen infecties en wanneer we er minder van hebben zijn we vatbaarder voor virussen. 8. Het virus lijkt minder voet aan de grond te krijgen in het zuidelijk halfrondEvenaarslanden en landen in het zuidelijk halfrond, met gemiddelde temperaturen van boven de 18 graden, nemen amper zes procent van de wereldwijde covid-gevallen voor hun rekening. De temperatuur is wellicht niet de enige reden. Het verschil kan ook deels verklaard worden door het hogere aantal tests dat wordt uitgevoerd in de noordelijke landen en het jongere profiel van de bevolking in zuidelijke landen waar men bovendien minder tijd binnenshuis doorbrengt. Het feit dat er in de warmere regio's toch besmettingen zijn, duidt er mogelijk op dat dit nieuwe coronavirus toch beter bestand is tegen warmere temperaturen dan bijvoorbeeld het griepvirus en andere verkoudheidsvirussen. Daarom roept de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook die landen op om drastisch en dringend in te grijpen, ook al is het aantal gevallen relatief laag.