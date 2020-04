Een Zappa-snor of een sikje? Wat kan wel en niet in combinatie met een mondmasker?

Een Zorro- of Zappa-snor kan, maar een sikje of Engelse moustache niet. Snor- en baardgroei zijn immers niet altijd verenigbaar met een mondmasker. Maar alles afscheren hoeft niet.

WAT IS HIEROVER GEWETEN?

Zorgverleners en mensen die besmet zijn met het coronavirus worden aanbevolen om een mondmasker te dragen. Bovendien bestaat de mogelijk dat de overheid de bevolking zal aanraden om een mondmasker te dragen van zodra de afstandsregel (1,5 meter afstand houden) versoepeld wordt. Meer en meer mensen doen dit nu al, terwijl zo'n masker zinloos is wanneer je zelf geen symptomen hebt en de afstandsregel respecteert.

Om effectief te zijn, moet een mondmasker goed aansluiten op het aangezicht. Helaas past zo'n masker nooit perfect: er zijn steeds 'lekken' waarbij lucht tussen het masker en het gezicht glipt en ongefilterd wordt ingeademd. Meer nog, lucht passeert bij voorkeur via deze lekken, want dat is de weg van de minste weerstand. Wie een mondmasker draagt, ademt dus vooral de lucht langs het masker in. Dergelijke lekken worden beperkt door een gladde huid. Als je een baard of snor hebt, sluit het masker minder goed aan, waardoor de bescherming afneemt. Zelfs een stoppelbaard van twee dagen vermindert de effectiviteit. Onderzoek stelt dat een gelaat met baard, grote snor of bakkebaarden, 20 tot 1.000 keer meer lekkage veroorzaakt langsheen een mondmasker in vergelijking met een gladgeschoren gezicht.

HOE KUNNEN WE DIT INTERPRETEREN?

Niet iedereen is bereid afscheid te nemen van zijn snor of baard. Dat blijkt ook niet altijd nodig, stellen onderzoekers. Gezichtsbegroeiing kan, op voorwaarde dat de haren binnen het masker vallen en niet onder de randen heen kan. Een volle baard of bakkebaarden kunnen bijvoorbeeld niet, terwijl bepaalde snorren de bescherming niet hinderen. Voorbeelden van snorren die combineerbaar zijn met een mondmasker zijn: een Dallas-snor, een Zappa-snor of een Hitler-snorretje. Een hoefijzersnor, fietsstuursnor of Dali-snor kunnen niet. De meeste baarden kunnen niet gecombineerd worden met een mondmasker, behalve een soulpatchbaard (een klein lapje haar onder de onderlip).

De Amerikaanse wetenschappelijke organisatie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft, speciaal voor mannen met liefde voor gezichtsbegroeiing, een infografiek gemaakt die snel duidelijk maakt welke baarden en snorren al dan niet verenigbaar zijn met een mondmasker.

CONCLUSIE Baarden, snorren en bakkebaarden verminderen de bescherming van een mondmasker. Toch is het niet nodig om alles af te scheren. Het volstaat om de gezichtsbegroeiing te beperken binnen de oppervlakte van het masker.

