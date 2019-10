Stilaan komt er een dieper inzicht in het vrouwelijk orgasme, een van de grootste raadsels uit de biologie. Met dank aan konijnen op prozac.

Het is een van dé vraagstukken uit het seksueel onderzoek: waarom krijgen vrouwen een orgasme? Waarom mannen een orgasme krijgen is glashelder - zij zijn gemakkelijker te doorgronden. In de loop van onze evolutie zijn vrouwen hun vruchtbare momenten gaan verbergen. Dat had een aantal voordelen. Je kunt zo, bijvoorbeeld, vermijden dat hitsige mannen je dagenlang lastigvallen omdat ze merken dat je vruchtbaar bent. Bij chimpansees gebeurt dat wel, en niet zonder gevaar: mannelijke opdringerigheid kan de vrouwelijke dieren het leven kosten.

...