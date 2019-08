Volgens de Britse antropologe Alice Roberts zal de mens in de toekomst de hele genenvoorraad van de aarde nodig hebben.

Honderdduizenden jaren waren onze voorouders afhankelijk van wilde planten en dieren. Dan volgde een revolutie: de mens begon andere soorten te domesticeren. In haar laatste boek Tamed. 10 Species That Changed Our World onderzoekt antropologe Alice Roberts (Universiteit van Birmingham) hoe de mens honden, kippen, paarden, aardappelen en rijst tot bondgenoot heeft gemaakt.

