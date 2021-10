Voor de Universiteit Van Vlaanderen buigt Piet Hoebeke (UGent) over de vraag wat een normale penis is.

Hoewel de penis alomtegenwoordig is - de helft van de wereldbevolking heeft er één, de andere helft komt er regelmatig mee in contact - weten veel mensen niet hoe lang een normale penis is. Als je in Google het woord penis intikt, krijg je ongeveer 600 miljoen links. Interessant is dat als je je zoektocht verfijnt naar "penis size", je 460 miljoen resultaten krijgt. We zijn duidelijk geobsedeerd door de lengte van de penis. Laten we het daarom even over die lengte hebben.

De eerste vraag die we moeten stellen is: waarom heeft een penis een bepaalde lengte en waarom ziet hij eruit zoals hij eruitziet? Het antwoord is simpel. De mens gebruikt inwendige voortplanting en daarvoor is intromissie nodig, en voor intromissie heb je een intromitor nodig of een buisvormige structuur die in de vagina kan gebracht worden. Zo is de penis ontstaan.

De naakte homo sapiens kon zijn partner verleiden door zijn penis in erectie te tonen. Daarom heeft hij van alle primaten de grootste penis. Gorilla's hebben een kleine penis maar maken indruk met hun indrukwekkende gespierde lichaamsvorm, om hun partner tot voortplanting te verleiden. Het zit in ons brein geïmpregneerd dat een grote penis (lang en breed) een voordeel is om aan seksueel contact te komen. Vandaar onze obsessie met de lengte.

De medische interesse voor de lengte van de penis is pas ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw, onder invloed van dokter Alfred Kinsey. Hij deed de eerste onderzoeken naar de lengte van de penis. Hij kwam tot een tot een gemiddelde lengte van 15 cm. Misschien voel je je ongemakkelijk als je dit leest, maar geen paniek: zijn resultaten waren gebaseerd op zelfmeting, dus echt betrouwbaar waren die niet.

Wat is dan de normale lengte en omtrek? In de grootste objectieve studie werd de penis gemeten van meer dan 20.000 personen, uit alle rassen en standen. Het resultaat? De gemiddelde lengte in erectie is 13,2 cm. Is je penis kleiner dan 9,8 cm of groter dan 16,4 dan behoor je tot outliers of uitschieters - wat niet wil zeggen dat je abnormaal bent.

Wat de omtrek betreft, die is vaak onderschat. De gemiddelde omtrek in erectie is 11,6 cm, waarbij minder dan 9,4 cam en meer dan 13,8 cm de outliers zijn. Goed om weten is dat lengte en omtrek in proportie zijn: lang en smal en dik en kort, kloppen visueel niet.

Wat zijn nu de factoren die de lengte van de penis bepalen?

De eerste factor is de leeftijd. Iedereen weet dat de penis bij de geboorte veel kleiner is dan na de puberteit.

De tweede factor is het milieu. Ons huidig milieu is bijzonder manonvriendelijk door de aanwezigheid van endocrien verstorende stoffen die vaak een werking die vergeleken kan worden met die van vrouwelijke hormonen. Denk maar aan alle contraceptie die ooit werd door vrouwen werd ingenomen. Maar er zijn ook plastiekverzachters en zelfs plantaardige stoffen zoals soja die een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de penis. Recent werd in een studie bij ijsberen aangetoond dat in de laatste decennia de gemiddelde lengte van de ijsbeerpenis afgenomen is.

De derde factor die een rol speelt is het DNA,of het genetische programma van jou als mens. Het spreekt voor zich dat als je voorouders in de mannelijke lijn een grote penis hadden, de kans groot is dat jij ook een grote penis hebt.

De vierde factor zijn hormonen. Naarmate er meer mannelijke hormonen aanwezig zijn zal het individu zich sterker mannelijk ontwikkelen. Daarnaast kan ook de gevoeligheid van de weefsels voor de mannelijke hormonen hierbij een rol spelen. Die wordt bepaald door de receptoren. Hormonen kan je vergelijken met sleutels en receptoren met sleutelgaten: je hebt van beide voldoende nodig om je normaal te ontwikkelen.

De vijfde factor is huidskleur. Het is geen mythe dat Afrikanen gemiddeld een langer penis hebben dan Aziaten.

Ten slotte bestaat er ook een link tussen lichaamskenmerken en de penislengte. De meest voor de hand liggende is je lengte. Hoe groter een persoon, hoe meer kans hij heeft op een grote penis. Of je grote voeten of een grote neus hebt zegt daarentegen niks over je penis. Er is wel een verband tussen de verhouding van je ring- en wijsvinger en je penis: hoe langer de ringvinger van een man ten opzichte van zijn wijsvinger, hoe meer kans dat hij een lange penis heeft.

Hoe lang je penis is in rust is zegt dan weer niks je erectie. De dartosspier, die zich in de onderhuid van je penis en de balzak bevindt, zorgt ervoor dat de penis zich terugtrekt, zoals bij koude en stress. Naarmate mensen zich gaan kleden is die functie gedeeltelijk weggevallen, waardoor bij sommige mannen die spier minder aanwezig is. Het kan dus perfect zijn dat als je 100 mannen met een penis van 13cm in een rij zet, sommige een kleinere penis in rust zullen hebben dan andere mannen.

Over de mogelijkheden om je penis te verlengen, kan ik kort zijn. Je kan je penis niet verlengen. De bestaande technieken - van strekoefeningen over strekapparaten tot het insnijden van ligamenten - doen je penis misschien tijdelijk iets langer of dikker uitzien, je geslachtsorgaan zal wezenlijk niet veranderd zijn. Wacht dus nog even om in mijn wachtkamer plaats te nemen.

Kortom, als je een meetlat ter hand neemt, besef dan dat het gangbare beeld van de normale penis zelden overeenkomt met wat echt normaal is.

