Herken jij een schilderij dat door een robot is gemaakt?

Ann Dooms is wiskundige. Ze cijfert en werkt aan de VUB, maar je vindt haar ook af en toe terug in kunstmusea. Want ze kan computers zo programmeren dat ze prachtige kunst maken. Maar wat zijn we daarmee? Is het dan nog kunst? Kunnen we een computer een kunstenaar noemen? Of wordt een computer in de toekomst het hulpje van de kunstenaar? Kunnen we zo valse kunst misschien opsporen? En bovenal, zou jij het schilderij van een computer kunnen herkennen?