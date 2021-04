De helikopter Ingenuity heeft een eerste vlucht uitgevoerd op Mars, de eerste vlucht boven het oppervlak van een andere planeet dan de aarde. Dat heeft het Amerikaanse ruimtebureau NASA bekendgemaakt.

'De hoogtegegevens bevestigen dat Ingenuity de eerste vlucht van een gemotoriseerd toestel op een andere planeet heeft uitgevoerd', aldus het Jet Propulsion Laboratory van de NASA. het toestel steeg op, zweefde even en landde vervolgens weer op het oppervlak van de planeet.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs — NASA (@NASA) April 19, 2021

De Ingenuity steeg naar een hoogte van zowat drie meter om daar zowat dertig seconden te blijven hangen, zich om te draaien en vervolgens af te dalen en te landen.

De eerste vlucht stond eigenlijk eerder in april op de planning, maar moest worden uitgesteld vanwege de ontdekking van een technisch probleem bij een laatste test. De vluchtleiding moest op afstand nieuwe software aan boord installeren, nadat die eerst op aarde was getest.

Na deze eerste test, kan de Marshelikopter een keer of vijf rondvliegen, telkens enkele honderden meters verder. Het toestel houdt het waarschijnlijk ongeveer een maand vol op Mars.

De Ingenuity moest onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk op het oppervlak van Mars. Die is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Ook de batterijen opladen is moeilijk, Mars krijgt overdag ongeveer de helft van de zonne-energie op aarde. 's Nachts worden de onderdelen aan boord blootgesteld aan temperaturen tot 90 graden onder nul. De Ingenuity is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo.

