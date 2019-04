De Chinese biofysicus He Jiankui streefde eer en erkenning na door het DNA van menselijke embryo's te 'verbeteren'. Maar hij zadelde de wetenschap op met een enorme kater. Moet er een moratorium komen op het genetisch manipuleren van mensen?

He Jiankui zag een grote toekomst voor zichzelf weggelegd. Zijn grote voorbeeld was de Britse bioloog Robert Edwards, een van de grondleggers van in-vitrofertilisatie, de vruchtbaarheidsbehandeling die in 1978 leidde tot de geboorte van de eerste proefbuisbaby. In 2010 kreeg Edwards voor zijn werk de Nobelprijs voor de Geneeskunde.

