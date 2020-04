Wetenschappers hopen binnenkort beenweefsel te kunnen kweken.

Een beenbreuk kan op twee manieren herstellen. Als de breuk klein is, vormen skeletvoorlopercellen nieuwe botvormende cellen. Voorlopercellen zijn stamcellen die al een zekere ontwikkeling hebben doorgemaakt. Maar bij complexe breuken vormen de voorlopercellen eerst kraakbeen, dat pas later vervangen wordt door echt been. Het was onduidelijk hoe een voorlopercel 'weet' of ze een kraakbeencel dan wel een gewone beencel moet worden. Een team rond endocrinologe Geert Carmeliet (KU Leuven) meldt nu in het vakblad Nature dat bloedvaatjes in het been daarbij een belangrijke rol spelen. Die voeren vetzuren aan, waardoor de aanwezige voorlopercellen uitgroeien tot beencellen. Als er geen bloedvaatjes en dus ook geen vetzuren in de buurt zijn, maken de voorlopers kraakbeencellen aan. Die kennis kan niet alleen nuttig zijn voor het herstel van breuken, maar ook voor de behandeling van typische 'kraakbeenziektes' als artrose. Reumatoloog Frank Luyten (UZ Leuven) en zijn collega's beschrijven in Advanced Science de eerste resultaten van hun pogingen om biologisch botweefsel op grote schaal te kweken. Ze baseren zich daarbij op de manier waarop botweefsel bij een embryo ontstaat. Ze vertrekken van kleine kraakbeenbolletjes, die ze inplanten in muizen met een botdefect. De bolletjes gedragen zich als kraakbeen in de natuur. Ze groeien in zes tot acht weken uit tot een perfect geïntegreerd stukje botweefsel in de juiste vorm. De uiteindelijke bedoeling is om levende biologische implantaten op industriële schaal te kunnen kweken, onder meer door 3D-bioprinting.