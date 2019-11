Gekookte tomaten stimuleren sperma

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Een voedingssupplement uit gekookte tomaten geeft de kwaliteit van zaadcellen een boost. Dat schrijven wetenschappers in The European Journal of Nutrition.

© iStock

De zaadcellen van mannen die regelmatig het tomatenextract namen, zwommen sneller en hadden minder vormafwijkingen dan 'normaal' sperma. Het middel wordt gepromoot als een oplossing voor vruchtbaarheidsproblemen.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×