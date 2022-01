Door de opwarming van de aarde zullen er in de nabije toekomst steeds minder plekken zijn waar de Olympische Winterspelen kunnen georganiseerd worden, blijkt uit nieuw onderzoek. Het evenement in zijn huidige vorm staat zwaar onder druk.

Van de 21 steden die de Winterspelen al georganiseerd hebben, zal er nog amper één geschikt zijn om tegen het einde van de eeuw nog wintersport op het hoogste niveau te beoefenen. Zelfs als de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs gehaald worden, zullen nauwelijks nog 8 voormalige gaststeden in staat zijn om het evenement te hosten tot 2080.

Dat is de conclusie van Canadese, Amerikaanse en Oostenrijkse onderzoekers, die bestudeerd hebben hoe de topsport in de sneeuw zal evolueren in een warmere wereld. Hun conclusies zijn verschenen in het tijdschrift Current Issues in Tourism.

Gevaarlijk

'De wereld van de wintersport verandert naarmate de klimaatverandering versnelt', zegt Daniel Scott, hoogleraar Geografie en Milieubeheer. 'De atleten en coaches die we hebben ondervraagd, zijn getuige van de gevolgen daarvan op wedstrijd- en trainingslocaties, waaronder de Olympische Spelen.'

In totaal vindt 89 procent van de coaches en atleten dat veranderende weerspatronen al invloed hebben op de wedstrijdomstandigheden. Maar liefst 94 procent vreest dat klimaatverandering hun sport in de toekomst verder zal beïnvloeden.

Naast de bevraging analyseerden de onderzoekers ook historische klimaatgegevens in de 21 voormalige gaststeden, te beginnen bij het Franse Chamonix in 1924. Door die data te combineren hebben ze een reeks indicatoren opgesteld die ongeschikte en gevaarlijke omstandigheden tijdens de Spelen kunnen aanduiden.

'Profatleten zouden soms tegen beter weten in deelnemen onder gevaarlijke omstandigheden, hiermee proberen we hen een beetje tegen zichzelf te beschermen', aldus Scott.

Sapporo

Van de voorbije 21 Spelen waren er slechts negen die voldeden aan de basisvoorwaarden waaraan zo'n evenement moet voldoen volgens coaches en atleten. In een scenario waarin de uitstoot van broeikasgassen niet onmiddellijk drastisch beperkt wordt, zal tegen het einde van de eeuw enkel nog Sapporo in Japan geschikt zijn als gaststad.

In een scenario waarin we onder de anderhalve graad opwarming kunnen blijven, kunnen we volgens de studie de Winterspelen zoals we die nu kennen nog grotendeels bewaren. Dan zouden nog acht gaststeden betrouwbare omstandigheden kunnen bieden tot in de jaren 2080.

'Geen enkele sport kan ontsnappen aan de gevolgen van een veranderend klimaat. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs halen is van cruciaal belang om wintersport zoals we die kennen te redden en ervoor te zorgen dat er plaatsen over de hele wereld zijn om de Olympische Winterspelen te organiseren', aldus Scott.

