Geen enkel land doet genoeg om het klimaatverdrag van Parijs na te komen

Landen maken hun economieën wel schoner, maar door de snellere economische groei blijft de uitstoot toenemen. Uit de Low Carbon Economy Index (LCEI) van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat geen enkel land genoeg doet om het klimaatverdrag van Parijs na te komen. De doelstelling van 2 graden opwarming is verder weg dan ooit.

Uit de index blijkt ook dat China koploper is in het verlagen van de koolstofintensiteit van zijn economie met 5,2 procent in 2017. In tien jaar tijd is het land erin geslaagd om de economie de helft schoner te maken. Tweede en derde op de rangschikking zijn Mexico en Argentinië.

China heeft in de laatste tien jaar de koolstofintensiteit van de economie met 41 procent doen dalen. Maar door de sterke economische groei is de uitstoot in absolute termen wel gestegen, met 1,4 procent in 2017.

Van de G20-landen doet Groot-Brittannië het het beste qua transitie sinds 2000. De Britse economie werd elk jaar met gemiddeld 3,7 procent schoner. Terwijl de Britse economie met 34 procent groeide, daalde de uitstoot met 29 procent.

Onvoldoende

Hoewel de meeste landen hun economieën veel schoner hebben gemaakt in de laatste jaren, blijft de gemiddelde daling van 2,6 procent per jaar ruim onvoldoende: het is amper de helft van wat nodig is om de klimaatverandering te beperken tot 2 graden Celsius.

'Het lijkt alsof er geen enkele kans is om de klimaatverandering onder 2 graden te houden', zegt Jonathan Grant, directeur Klimaatverandering bij PwC UK. 'Gezien de kloof tussen de beloftes en de daden, zijn de risico's voor bedrijven overduidelijk: gefragmenteerde, paniekerige wetgeving en de fysieke impact van de klimaatverandering.'

Volgens PwC zijn er voldoende oplossingen voorhanden, 'maar de regeringen moeten gewoon werk maken van de implementatie ervan', zegt Grant. 'De recente hervormingen van de Europese emissiehandel, die de prijs van CO2 verhoogden, zijn een goed voorbeeld van wat nodig is.'