Het Europees ruimteagentschap (ESA) maakt zich klaar om opnieuw enkele kinderdromen in vervulling te laten komen. Voor het eerst in elf jaar gaat het op zoek naar vier tot zes nieuwe astronauten die de ruimte willen ontdekken. Het ESA stelde maandag in aanwezigheid van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine en astronaut Frank De Winne de voorwaarden voor die aan de vacature verbonden zijn.

Een masterdiploma en drie jaar werkervaring zijn de eerste vereisten om astronaut te worden, maar dat kan vanuit vele disciplines. Voormalige studenten natuurwetenschappen, geneeskunde, ingenieur, wiskunde of computerwetenschappen worden door ESA uitgenodigd om hun cv op te sturen.

Daarnaast zijn er nog enkele specifiekere voorwaarden. Je moet afkomstig zijn uit een van de ESA-lidstaten, waartoe België behoort, je moet vloeiend Engels spreken, mee willen doen aan levenswetenschappelijke experimenten en kalm kunnen blijven onder grote druk. Ook mensen met een fysieke beperking worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Testrondes

Wie denkt dat hij of zij de volgende ESA-astronaut kan worden, heeft nog tot 28 mei om te solliciteren. Indien een kandidatuur weerhouden wordt na de eerste screening, volgt nadien nog een uitgebreide selectieprocedure met psychologische, praktische en medische testen, twee interviewrondes en uiteindelijk de bekendmaking van de nieuwe astronauten. Die is voorzien voor oktober 2022.

Tot nu toe stuurde België al twee astronauten de ruimte in. Dirk Frimout was in 1992 de eerste Belgische man in de ruimte tijdens een missie voor NASA. Frank De Winne volgde hem in 2002 en 2009 op tijdens twee missies voor ESA. (Belga)

