Na de succesvolle sonde Venus Express (2005-2014) wil Europa met EnVision de planeet opnieuw gaan verkennen, zo heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA donderdag bekendgemaakt. België is weer uitdrukkelijk van de partij.

Venus heeft nog een reeks geheimen met als belangrijkste waarom onze naaste, en qua grootte en samenstelling op ons lijkende, buur zo een drastische klimaatsverandering heeft ondergaan. Antwoord op de vraag kan ook meer leren over de gevolgen van het broeikaseffect op Aarde. Andere vragen zijn of er nog steeds geologische activiteit is, of er ooit een oceaan en zelfs leven is geweest.

Samen met twee sondes van de NASA moet Envision, te lanceren door de toekomstige Ariane-6 ten vroegste 2031, dergelijke vragen proberen te beantwoorden.

ESA gaat er prat op dat de nieuwe Venusverkenner een 'innovatief instrumentenpakket' zal meevoeren. Eén ervan is de Belgische VenSpec-H, een instrument dat voortborduurt op de NOMAD van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) op de succesvolle Europees-Russische ExoMars die rond de Riode Planeet wentelt.

Ann-Carine Vandaele, Séverine Robert en Eddy Neefs van het BIRA in Ukkel maken deel uit van de System Engineering Working Group. Vandaele leidt ook VenSpec-H. ESA moet nog een industriële aannemer aanwijzen.

