Het continent Eurazië wordt elk jaar twee centimeter extra samengedrukt door het Indische subcontinent. De kans op een grote beving is reëel.

In 1505 trof een aardbeving met een magnitude groter dan acht het westen van Nepal, waar ze grote schade veroorzaakte. Sindsdien is het stil in de regio, maar de bewoners blijven vrezen voor een nieuwe beving. Ze hebben geen ongelijk. Waar ze wonen,...