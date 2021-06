Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA stuurt donderdag/vandaag meer dan 100 babyoctopussen en 5.000 microscopische diertjes naar het internationaal ruimtestation ISS. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC donderdag.

De dieren worden samen met materiaal voor experimenten met de Falcon 9-draagraket van Space X, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, richting het ISS gelanceerd.

De 128 dwerginktvissen zullen gebruikt worden in experimenten rond het effect van ruimtereizen op interacties tussen microben en dieren. De inktvisjes hebben een immuunsysteem dat gelijkaardig is aan dat van de mens. Het experiment zou kunnen helpen bij de ontwikkeling van beschermende maatregelen rond de gezondheid van astronauten tijdens lange ruimtemissies, aldus NASA.

Immuunsysteem

'Dieren, waaronder ook mensen, rekenen op microben om een gezonde vertering en immuunsysteem te hebben. We begrijpen niet helemaal hoe ruimtereizen deze positieve interacties beïnvloeden', aldus hoofdonderzoeker Jamie Foster. De octopussen zullen helpen om een antwoord te bieden 'op deze belangrijke kwesties in de gezondheid van dieren'.

De diertjes zullen worden bevroren vooraleer ze terugkeren naar de aarde. Ze worden vergezeld door 5.000 tardigrada's of beerdiertjes. Die microscopische wezentjes kunnen overleven in meer extreme omstandigheden dan de meeste andere levensvormen en zijn dus ideaal om te observeren hoe levende wezens reageren en zich aanpassen aan extreme omstandigheden.

De lancering is gepland om 19.29 uur Belgische tijd en wordt live uitgezonden door NASA.

