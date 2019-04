De eerste privaat gefinancierde sonde maakt zich op voor een historische maanlanding. Wat mogen we verwachten?

Bijna twee maanden na de lancering van 21 februari heeft een private Israëlische onbemande sonde zich in een elliptische baan rond de maan gemaneuvreerd om er donderdag te proberen een zachte landing te maken. Israël zou daarmee het vierde land ooit zijn dat daarin slaagt, na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China. Ter vergelijking: Europa heeft één satelliet in een baan rond de Maan gebracht, maar heeft er nog geen sondes laten landen. Het Israëlische tuigje landt trouwens in precies dezelfde regio waar Neil Armstrong als eerste mens ooit op de maan liep.

...