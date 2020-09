Slecht nieuws voor wie nog altijd denkt dat de klimaatopwarming gunstig zal zijn voor onze landbouw.

Een studie van bio-ingenieur Danny Geelen (UGent) en zijn collega's, gepubliceerd in Communications Biology, toont aan dat één te warme dag tijdens de bloei van gewassen als tomaten of tarwe volstaat om problemen met zaden of vruchten te krijgen. Daardoor kan de lokale voedselproductie in het gedrang komen. Te hoge temperaturen, zelfs als ze maar een paar uur aanhouden, blijken een effect te hebben op de genetica van stuifmeelcellen. Daardoor hebben die voortplantingscellen niet langer het vereiste aantal chromosomen - de fysieke dragers van het genetische materiaal. De afwijkingen veroorzaken fouten in zaden en vruchten, waardoor de opbrengst beduidend vermindert. De problematiek verergert met de toename van het aantal hittedagen. Ze geldt ook voor serres. Systeembioloog Ive De Smet (VIB/UGent) en kunsthistoricus David Vergauwen (Amarant) hebben samen een manier ontwikkeld om op basis van historische schilderijen de genetische evolutie van planten te bestuderen, zo melden ze in Trends in Plant Science. Gedetailleerde afbeelden van planten op schilderijen illustreren, bijvoorbeeld, dat de vruchten van sommige soorten groter geworden zijn en andere minder doornen krijgen.