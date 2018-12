Een halve eeuw geleden kreeg de wereld de verste en origineelste kerstwens ooit

Op 25 mei1961 kondigde de Amerikaanse presidentJohn F. Kennedy het Apolloprogramma aan met de woorden: 'Dit land moet zich verplichten om de mens nog voor het einde van dit decennium op de maan te laten landen en hem weer veilig naar aarde te brengen'.

Opgezweept door de plechtige woorden van Kennedy, deden de VS een nooit geziene inspanning om als eerste een mens op de Wachter van de Aarde neer te zetten. In 1967 zou een Saturnus 1-B, een voorloper van de machtige Saturnus-V, de eerste bemande Apollo-capsule in een baan om onze planeet te brengen, als een eerste test. Op 27 januari klommen drie astronauten op het lanceerplatform in de Apollo-1 voor een oefening. Maar er brak brand uit. Zij verloren alle drie het leven in het inferno. Er volgden onbemande testvluchten (van Apollo 41 tem 6).

Ontsnapt aan de zwaartekracht

Apollo-7 was rondom onze blauwe planeet de eerste succesvolle bemande Apollo-vlucht, het sein voor de NASA om een berekende gok te maken. Terwijl de Maanlander nog niet klaar was, viel de beslissing drie astronauten een retourtje Maan te laten maken en bijkomende ervaring (en wellicht ook publiciteit) op te doen.

Op 21 december 1968 vertrok van op Cape Canaveral in Florida een Saturnus V, om de Apollo-8 naar de Maan te slingeren. Aan boord waren gezagvoerder Frank Borman, Jim Lovell en Bill Anders. Zij werden na enkele banen rondom onze planeet meteen de eerste mensen om eraan te ontsnappen.

Zowat zeventig uur na lancering kwam de capsule in een baan rondom de Maan. Toen het tuig na bang afwachten vanwege geen radiocontact van achter onze natuurlijke satelliet weer tevoorschijn kwam, was er gejuich bij de vluchtleiding in Houston. Lovell gaf een bondige beschrijving van hoe het hemellichaam er uit zag. 'De Maan is in hoofdzaak grijs. Geen kleur. Lijkt wel gips.'

De bemanning maakte tevens een iconische foto: de opkomende Aarde aan de horizon van de troosteloze Maan. Het tafereel staat op een Amerikaanse postzegel afgebeeld.

Op Kerstavond pakten de drie astronauten uit met nog een grotere stunt. Terwijl miljoenen kijkers via de raampjes van de Apollo live gaapten naar het voorbijscherend oppervlak van de Maan las elk van de drie voor uit het boek Genesis. '..En God zag dat het goed was. Namens de bemanning van de Apollo-8 wensen wij u allen ten slotte goede nacht, gelukkig Kerstfeest en God zegene ieder van u op de goede Aarde'.

De Britse gitarist Mike Oldfield heeft een geluidsfragment van de verste kerstboodschap zelfs ooit vastgelegd op zijn album 'The Songs from Distant Earth'.

Luttele uren na de historische televisie-uitzending kwamen aan de achterzijde van de Maan de motoren van de Apollo-8 tot ontbranding om de terugreis in te zetten. De capsule plofte op 27 december behouden en wel in de Stille Oceaan.

Eerste voet op de maan

Apollo-9 was een testvlucht met de Maanlander in een baan rond de Aarde, Apollo-10 in een baan rond de Maan zonder echter te landen. Die primeur was voor Apollo-11. Op 21 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de Maan, Kuifje en co niet meegerekend.

Voor Borman was Apollo-8 zijn tweede en laatste ruimtevlucht, voor Anders de enige. Lovell was aan zijn derde missie toe en was in 1970 gezagvoerder van Apollo-13. Die missie liep na een ontplofte zuurstoftank dankzij veel improvisatie en volharding ei zo na goed af. 'De succesrijkste mislukking ooit' klonk het snel.