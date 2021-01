Tournée Minérale kan ook heilzaam zijn voor het coronavaccin.

In Rusland kregen burgers die zich willen laten vaccineren tegen covid-19 onlangs het advies van de overheid om bijna twee maanden geen alcohol te drinken. Zo zouden ze zich twee weken voor de eerste vaccinatie van alle drank moeten onthouden en nog eens 42 dagen daarna. Een persoonlijke 'Tournée Minérale XL' zou je het kunnen noemen. De reden is dat alcohol het lichaam minder in staat zou stellen om immuniteit tegen covid-19 op te bouwen. Het advies stuitte op heel wat weerstand van de Russische bevolking, die al eens graag een glaasje wodka achterover gooit. Maar Alexander Gintsburg, de ontwikkelaar van het Russische Sputnik V-vaccin, stelde de Russen alvast gerust, wellicht om te vermijden dat de bevolking zich massaal van de coronaspuit zou afkeren. Volgens Gintsburg is het een goed idee om het alcoholverbruik te reduceren in de periode van de vaccinatie terwijl het lichaam immuniteit opbouwt, maar 'een glaasje champagne doet niemand kwaad, zelfs niet je immuunsysteem', tweette hij. Gintsburg voegde er evenwel aan toe dat het cruciaal is om drie dagen voor en na de twee injecties geen alcohol te drinken. 'Maar dat is een advies dat overal ter wereld geldt voor iedereen die voor eender wat wordt gevaccineerd', zegt hij. Hoe zit het nu? Mogen we onze covidvaccinatie vieren met een glaasje champagne? Of kiezen we beter een stukje taart? Of houden we maar beter meteen een alcoholvrije periode van twee maanden aan? Heel wat geneesmiddelen mix je best niet met alcohol, maar geldt dat ook voor vaccins?Het advies is niet eensluidend. Momenteel bestaat er geen enkel bewijs dat een gematigde alcoholconsumptie interfereert met de effectiviteit van het covidvaccin. In de fase 3-studies van de coronavaccins waren mensen opgenomen die dagelijks alcohol drinken. Ook zij haalden resultaten van rond de 95 procent effectiviteit. Wellicht zal de mix van alcohol met het covidvaccin een groter probleem zijn bij zwaardere drinkers, maar dat is nog niet onderzocht. Mensen die afhankelijk zijn van alcohol mochten immers niet deelnemen aan de covidstudies. In ieder geval wordt er door de vaccinbouwers in hun bijsluiter niet expliciet geadviseerd om af te zien van alcohol tijdens de vaccinatieperiode. Ook wat vaccins in het algemeen betreft, bestaat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek over het effect van alcohol op de immuunrespons bij de mens. Er is wel al een studie bij aapjes die gevaccineerd werden terwijl ze toegang hadden tot alcohol. Daaruit blijkt dat de apen die het meest dronken een minder goede immuunrespons vertoonden op een vaccin tegen de pokken. Opvallend: apen die gematigd dronken hadden een betere respons dan de controlegroep die gewoon suikerwater kreeg. Alcohol zou dus de werking van het vaccin een 'boost' geven, althans bij apen. Hoe dat komt, is niet duidelijk. Toch is een tijdelijke alcoholstop geen slecht idee als we kijken naar wat - vooral veelvuldig - alcoholgebruik in het algemeen met onze immuniteit doet. 'Alcohol verslechtert de kwaliteit van de immuuncellen in verschillende belangrijke organen', schrijft arts Servaas Bingé in zijn boek 'Immuniteit'. 'In de longen vernietigt de alcohol bovendien de trilhaartjes, die deel uitmaken van je eerstelijnsverdediging. Alcohol bevordert daarnaast ontstekingen, bijvoorbeeld in de darmen. Het heeft ook nog eens een ontsmettend effect in je darm en laat dat nu net dé plaats zijn die niet ontsmet moet worden. Integendeel, bacteriën in je darm zijn heel belangrijk voor een optimale immuungezondheid. Alcohol doet nog iets mis: het leidt het lichaam af van zijn normale bezigheden. Je lichaam steekt zijn energie in het ontgiften en afbreken van de alcohol terwijl het eigenlijk de afvalstoffen die sowieso in je lichaam opstapelen zou moeten afbreken. Je lichaam wordt dus extra belast.'Overmatig alcoholgebruik wordt bovendien geassocieerd met een groot aantal andere gezondheidsproblemen, zoals een verhoogd risico op leverschade, acht soorten kanker, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, beroertes, dementie, ...We mogen ook niet vergeten dat heel wat mensen milde bijwerkingen ervaren door het covidvaccin, zoals koorts en vermoeidheid, wat niet meteen aanzet om naar de fles wijn te grijpen. Veel water drinken op de dag van de vaccinatie en de dagen daarna is een betere manier om deze bijwerkingen aan te pakken.Conclusie: Over het advies over alcoholgebruik vlak voor en na de injectie met het covidvaccin bestaat geen eensgezindheid. Er is wel een consensus dat alcohol het immuunsysteem onderdrukt. De meest veilige optie is dus om niet te drinken in de dagen of weken rond de datum van je inspuiting, al is het maar om je lichaam niet extra te belasten. Als je het drinken écht niet kunt laten, drink dan gematigd.