Het uitblijven van lange periodes van regen zorgt momenteel al voor lage waterstanden en de komende dagen en weken lijkt daar weinig verandering in te zullen komen.

De Vlaamse Droogtecommissie komt dinsdag samen om de situatie van de aanhoudende droogte te bespreken en eventuele maatregelen zoals captatieverboden te adviseren aan de provinciegouverneurs.

Voor bioloog en waterhuishoudingexpert Patrick Meire (Universiteit Antwerpen) is er geen twijfel mogelijk. 'Er is eigenlijk geen andere keuze dan alle mogelijke preventieve maatregelen te nemen', zegt hij. 'Anders stevenen we op nog veel fundamentelere problemen af.'

'Het is extreem droog en in de vergelijking met de voorbije jaren van droge zomers lopen we voor', zegt Meire. 'Toch zie ik nog mensen massaal water gebruiken om de stoep af te spuiten of de auto te wassen. Daar moeten we echt mee stoppen, dat is niet essentieel. Er zijn ook maatregelen zoals een captatieverbod nodig, we hebben geen andere keuze. Verder moeten we de afvoer van water beperken om de reserves daar voldoende groot te houden.'

Voor landbouwers komt een captatieverbod erg ongelegen. 'Ik besef dat dat een moeilijke boodschap is voor hen, ik zie in de velden nu ook al maïskiemen die meer bruin zijn dan groen', zegt Meire. 'Maar als we nu niet ingrijpen, zal het alleen maar erger worden.'

Volgens Meire is de overheid alvast 'wakker geschoten' door de droogtes van de voorbije jaren. 'De Droogtecommissie is een goede zaak, het belang van droogte is duidelijk doorgedrongen', zegt hij. 'De acceptatie ervan in de maatschappij is een andere zaak. Dat gaat net zoals bij het coronavirus om het veranderen van een jarenlange manier van leven en werken, maar de klimaatverandering slaat minder plots toe dan een virus.'

'Situatie voor landbouwers nog niet dramatisch, maar hopen hard op regen' (Boerenbond)

Ook de Boerenbond verwacht dat er de komende dagen in de meeste Vlaamse provincies - in Antwerpen is dat al het geval - captatieverboden zullen worden aangekondigd. Een informele rondvraag onder leden leert intussen dat de droogte nog niet voor dramatische situaties zorgt, klinkt het. 'Maar we hopen wel heel hard dat er binnenkort regen valt', zegt woordvoerster Vanessa Saenen. 'We hebben het dan niet over een stevige regenbui, maar over meer langdurige malse regen zoals in februari.'

'Iedereen zal zuinig met water moeten omspringen', beseft Saenen. 'Al willen we wel de boodschap meegeven dat je geen voeding kan produceren zonder water te gebruiken. Veel landbouwers hebben de voorbije jaren trouwens zelf al maatregelen getroffen zoals het aanleggen van waterbuffers of het veranderen van teelt.'

