Vrijdagavond vindt er een zwakke gedeeltelijke maansverduistering plaats. Daarbij lijkt het alsof er een soort schaduw over de maan trekt, maar de maan is nog wel zichtbaar.

Wanneer begint het spektakel?

De gedeeltelijke maansverduistering begint vrijdagavond om 18.05 uur en eindigt om 22.15 uur. Het hoogtepunt van de verduistering vindt om 20.10 uur plaats. Op dat moment valt de maan voor het grootste gedeelte in een zwakke schaduw van de aarde.

Wat is het verschil tussen een totale en een gedeeltelijke maansverduistering?

Tijdens een maansverduistering beweegt de maan door de schaduw van de aarde. De aarde staat dan dus tussen de zon en de maan in. Bij een totale maansverduistering kan direct zonlicht de maan niet bereiken. Rood zonlicht dat langs de aarde scheert en wordt afgebogen door de aardatmosfeer valt dan nog wel op de maan, die zo een rode gloed krijgt. Vorig jaar in januari beleefde ons land een spectaculaire totale maansverduistering. Bovendien was het "supermaan" en leek de maan veel groter dan normaal.

Zal de gedeeltelijke maansverduistering goed te zien zijn?

Wie de gedeeltelijke maansverduistering wil zien, heeft geluk. Volgens Meteovista worden er vrijdagavond opklaringen verwacht. In de Ardennen komen wel veel wolken voor.

Wanneer is de volgende maansverduistering?

De volgende zichtbare totale maansverduistering vindt op 16 mei 2022 plaats.

