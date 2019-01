De zaak-vliegbinder: de vreemdste diefstal van de eeuw

Legendarische paradijsvogels van 150 jaar oud. Een inbraak in het British Museum of Natural History. De vreemde wereld van de vliegvisaaskunstenaars. Het boek De Verendief leest als een thriller, maar is even tragisch als waargebeurd - mét een Belgische connectie.