De toekomst na corona: Jean-Paul Van Bendegem over 'de spanning tussen humane en natuurwetenschappen' (video)

Voor het project Toekomst Talks van de Uitstraling Permanente Vorming (UPV), een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vorminstelling, reflecteren vooraanstaande wetenschappers en denkers over de vraag hoe wij, de samenleving, de politiek, enzovoort met de ervaring van deze coronacrisis verder moeten. Elke donderdag een nieuwe video. Vandaag: filosoof Jean-Paul Van Bendegem over de noodzaak om over disciplines heen te denken.

