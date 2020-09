Deze winter willen we zoveel mogelijk op een veilige manier blijven genieten van een café- of restaurantbezoek in de buitenlucht. Maar kan dat ook zonder de gebakken lucht van terrasverwarmers?

De horeca investeert momenteel massaal in verwarmde terrassen om dit najaar zo veel mogelijk klanten op een veilige manier te kunnen ontvangen. We verkiezen in coronatijden immers ook in het najaar de al fresco-ervaring boven een mogelijk minder goed geventileerde binnenruimte. Op voorwaarde dat het buiten even aangenaam is als binnen, natuurlijk.

Gevolg: de vraag naar terrasverwarmers piekt. 'We hebben al 50 procent meer toestellen verkocht dan vorig jaar', zegt Hilde Vandenberghe van het bedrijf Cebeo, de marktleider in België voor de verdeling van elektrisch materiaal voor professionelen, in Het Nieuwsblad.

Nochtans overwogen heel wat gemeenten tot voor kort om zulke roodgloeiende straalkacchels te verbieden in de strijd tegen de klimaatverandering of er tenminste taksen op te heffen. In Frankrijk werd al een verbod op terrasverwarmers ingevoerd, maar recent weer teruggedraaid om de horeca in deze moeilijke tijden wat ademruimte te geven.

Ecologische dwaling

De kacheltjes op gas of elektriciteit werden in Frankrijk ontzettend populair met de invoering van het rookverbod in 2008. Nu worden ze door de Franse minister van Milieu, Barbara Pompili, weggezet als een "ecologische dwaling".

Het proberen opwarmen van de open lucht is al even absurd als airconditioning in voetbalstadia in Qatar, zeggen experts. 80 procent van de stralingswarmte gaat verloren omdat de warmte meteen de lucht inschiet. Dan is het bij wijze van spreken efficiënter om een haardroger naar het terras mee te brengen en rechtstreeks op het lichaam te richten.

Warmtestralers zijn niet alleen inefficiënt, ze verbruiken ook nog eens erg veel energie. Uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek is één terrasverwarmer verantwoordelijk voor 4 ton aan CO2-uitstoot per jaar. Dat is evenveel als een autorit van 25.000 kilometer, al is dat nog steeds een fractie van de globale CO2-uitstoot.

Het verbod op enkel en alleen de terrasverwarmer zal dan ook de klimaatverandering niet oplossen, maar de hittepadenstoel is meer dan elk ander gadget het meest zichtbare symbool van een onaanvaardbare verspilling en een ontmoediging van het gebruik ervan zou alvast een sterk signaal zijn.

Niet de buitenlucht opwarmen, maar het lichaam zelf

Het doorduwen van een verbod op alle buitenkacheltjes en verwarmende lampen zou bovendien een boost kunnen geven aan ideeën om de kou op een meer duurzamere manier te trotseren.

Er zijn de mogelijkheden van dekentjes, schapenvellen, windschermen en terrasverwarmers die minder of duurzamere energie verbruiken, maar ook geavanceerdere technologieën werden al onderzocht.

Daarbij wordt de focus gelegd op het verwarmen van het lichaam zelf in plaats van de luchtmoleculen in de omgeving.

Een team van onderzoekers van de University of California in Berkeley bestudeerde de voorbije jaren de warmtegevoeligheid van allerlei lichaamsdelen. Ze ontdekten dat het zitvlak twee tot drie keer gevoeliger is voor warmte dan andere lichaamsdelen en ontwikkelden op basis daarvan een warmtestoel vergelijkbaar met een verwarmde autozetel. De warmte-elementen zijn op een zodanige manier geïncorporeerd dat ze zorgen voor een optimale en aangename temperatuur. Het verbruik is vergelijkbaar met dat van een lichtpeertje.

Sit & Heat is een energiezuinige terrasverwarmer in de vorm van een elektrisch terraskussen. © .

Billenwarmers

Ook warmtekussens werken volgens hetzelfde principe. Het Nederlandse bedrijf Stoove produceert draadloze warmtekussens onder het motto 'We stoken niet voor de vogeltjes'. Het kussen is gevuld met schuimlagen met daartussen een warmte-element en een oplaadbare batterij. De gebruiker kan kiezen tussen drie warmtestanden die twee tot vier uur kunnen meegaan. Na sluitingstijd kunnen de kussen opgestapeld worden in een oplaadkast.

Een ander Nederlands bedrijf Sit & Heat bedacht naast gewone warmtekussens ook nog verwarmde zitjes voor voetbalstadions zonder verwarmingselement, maar met additieven die werden toegevoegd aan de kunststof.

Voorlopig lijken warmtekussens en -meubilair echter nog niet meteen aan te slaan bij horeca-uitbaters zolang het tijdperk van de energie-onzuinge heaters blijft duren.

