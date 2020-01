We weten al langer dat de lichaamstemperatuur van de mens afgekoeld is in vergelijking met de vorige eeuw. Een nieuwe studie legt nu een verrassende oorzaak bloot.

De gemiddelde lichaamstemperatuur van de mens is niet langer 37 °C. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stanford University in Californië, dat vrijdag op de website van The New Scientist staat.

Artsen die de lichaamstemperatuur bestuderen, weten al tientallen jaren dat 37 °C te hoog is, zegt Julie Parsonnet van Stanford University in Californië. 'Maar ze hebben altijd gedacht dat het om een meetfout ging, niet omdat de temperatuur daadwerkelijk was gedaald.'

Om erachter te komen hoe het echt gesteld is met de lichaamstemperatuur, combineerden Parsonnet en haar team drie datasets. De eerste had betrekking op 23.710 veteranen uit de Amerikaanse burgeroorlog, waarvan de temperatuur werd gemeten tussen 1860 en 1940. 'Het heeft lang geduurd voordat ik een databank vond uit de 19e eeuw met temperatuur', zegt Parsonnet.

De andere datasets stammen uit 1971-1975 en 2007-2017. In totaal analyseerde het team 677.423 temperatuurmetingen.

Uit de gegevens blijkt dat de Amerikaanse gemiddelde lichaamstemperatuur per decennium met 0,03 °C is gedaald. Mannen geboren in de vroege 19e eeuw hadden een lichaamstemperatuur van 0,59 °C hoger dan mannen vandaag. De gegevens voor vrouwen gaan niet zo ver terug, maar hun lichaamstemperatuur is sinds de jaren 1890 met 0,32 °C gedaald.

Dat betekent dat de gemiddelde lichaamstemperatuur vandaag ongeveer 36.6 °C is, niet 37 °C, zoals algemeen wordt aangenomen.

Minder accurate thermometers?

Het onderzoek van Parsonnet wees uit dat dit verschil niet te wijten is aan minder accurate thermometers die vroeger zouden zijn gebruikt. 'De meest waarschijnlijke verklaring is volgens mij dat we microbiologisch heel andere mensen zijn dan vroeger', zegt Parsonnet. 'Moderne mensen hebben minder infecties, dankzij vaccins en antibiotica, dus ons immuunsysteem is minder actief en onze lichaamsweefsels minder ontstoken.'

Ook de intrede van centrale verwarming en airconditioning zou een reden kunnen zijn. In 19e eeuwse huizen waren er grote verschillen in temperatuur, waardoor mensen heel wat energie moesten spenderen om een constante lichaamstemperatuur aan te houden. Nu dat niet meer nodig is, vertraagt ook ons metabolisme.

De dalende trend vertoont overigens geen tekenen van stoppen, zegt Parsonnet. 'Er is een limiet, we gaan niet naar nul', zegt ze. 'Maar waar die limiet ligt, weet ik niet.'

