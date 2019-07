De bouwindustrie boomt wereldwijd zozeer dat de Verenigde Naties waarschuwen voor een tekort aan zand. De onverzadigbare honger naar de grondstof leidt tot milieuproblemen en heeft zelfs een zandmaffia doen opstaan.

Onze beschaving is gebouwd op zand. Beton, bakstenen, glas, computerchips: telkens is zand een belangrijk ingrediënt. Doordat de wereldpopulatie en het comfortniveau almaar stijgen, kunnen almaar meer mensen bouwen. De voorbije eeuw nam het verbruik van zand en andere materialen voor gebouwen en transportinfrastructuur toe met een factor 23. De globale vraag naar zand stijgt elk jaar met 5,5 procent. Het 'verharden' van de wereld speelt daarin een grote rol. In een gemiddeld huis verdwijnt bij ons zo'n 200 ton zand, in een kilometer autoweg 30.000 ton.

...