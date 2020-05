Nancy Vermeulen ziet ruimtevaart als een belangrijke economische pijler in het post-Coronatijdperk, zo schrijft ze naar aanleiding van de lancering van de eerste bemande vlucht van Elon Musks SpaceX naar het Internationaal Ruimtestation. 'We moeten de ruimtevaart zien voor wat ze is: een poort naar kennis'.

Woensdag 27 mei vertrekt vanuit het Kennedy Space Center in Florida een raket richting het Internationaal Ruimtestation (ISS) met aan boord de Amerikaanse astronauten Doug Hurley en Bob Behnken. Deze NASA Space Shuttle-veteranen zijn beiden getrouwd met een vrouwelijke astronaut - dat is op zich al uniek.

Historisch

Even uniek is dat zowel de draagraket, een Falcon 9, als de capsule Crew Dragon werden ontwikkeld door een privébedrijf: SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk kreeg hiervoor steun van de NASA. Nu is SpaceX natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe. De Crew Dragon heeft vorig jaar een succesvolle onbemande testvlucht afgelegd. Bovendien vervoert de Cargo Dragon reeds voorraad en materiaal voor experimenten tussen de aarde en het ISS sinds 2012.

Voor Amerika is dit historisch en strategisch gezien een heel belangrijke vlucht. Sinds 2011, toen de overblijvende Space Shuttles met pensioen werden gestuurd, waren zij immers niet meer in staat om met een eigen ruimtetuig vanop Amerikaanse bodem astronauten te lanceren. Zij huurden zitplaatsen in de Russische Sojoez-ruimtecapsule om hun astronauten van en naar het ISS te transporteren. De 'Crew Dragon Demo-2 missie' zal worden gelanceerd vanop het historische lanceerplatform 39 A, van waaruit destijds ook de Apollo-maancapsules en veel Space Shuttle-missies naar de ruimte vertrokken.

De eerste bemande vlucht van Space X is zowel historisch als strategisch heel belangrijk.

Onderzoeksmogelijkheden

Het belangrijkste doel van deze missie is het nieuwe Crew Dragon-ruimtetuig uitvoerig te testen zodat het officieel als transportmiddel kan worden gecertifieerd. Zo zullen de twee astronauten onder andere manueel vliegen, dokken met het ruimtestation om dan terug te keren naar de aarde na een verblijf van één tot vier maanden.

De reden dat ze wat langer aan boord van het ISS zullen verblijven, is omdat er momenteel maar één Amerikaanse astronaut aan boord is. Door deze menselijke versterking kunnen er onderhoudswerken aan het ISS worden uitgevoerd en komt er meer tijd vrij voor wetenschappelijke experimenten.

Ver van ons bed?

Dat ruimtevaart blijft inspireren, is duidelijk. Miljoenen mensen zullen deze lancering via livestream rechtsreeks volgen. Maar veel mensen zullen zich meer dan ooit afvragen waarom men geld moet investeren in een sector die ver van hun bed is. Of tenminste lijkt.

Zo ver van 'ons bed' is het niet, alleen lijken de toepassingen allemaal zo gewoon dat we er niet meer bij stilstaan. Denk maar aan satellietnavigatie (GPS, Galileo), weersatellieten, telecommunicatie en in het bijzonder multimediatoepassingen. Ook onze planeet verandert. Door haar van bovenaf waar te nemen, leren we veel over onder andere het landbouwarsenaal, het bosbestand, veranderingen in de oceaan, het afsmelten van de poolkappen enzovoort. Ook de gevolgen van natuurrampen kunnen heel nauwkeurig in kaart worden gebracht en opgevolgd. Veel nuttige toepassingen op aarde zijn spin-offs uit de ruimtevaartindustrie. Testen in extreme omstandigheden zoals de ruimte levert veel fundamenteel wetenschappelijk inzicht op. Dat levert nieuwe benaderingen op in tot hiertoe moeilijk te behandelen ziektes zoals osteoporose, Alzheimer, Parkinson, hart- en vaatziektes en kanker. We ontdekken ook manieren om medicatie efficiënter te maken en nieuwe technieken om bijvoorbeeld met een 3D-printer menselijke organen te printen op basis van lichaamseigen cellen.

We moeten de ruimtevaart zien voor wat ze is: een poort naar kennis. Kennis die de volgende generatie misschien nodig heeft om zich te wapenen tegen een volgende pandemie.

Economie van morgen ontkiemt in de ruimte

Door de ontwikkeling van de technologie, miniaturisatie en prijsdaling krijgen veel meer universiteiten en bedrijven letterlijk ruimte om hun eigen experimenten uit te voeren of nieuwe producten te testen in extreme omstandigheden zoals de ruimte. Deze kennis kunnen ze dan toepassen in nieuwe ontwikkelingen en deze innovaties geven dan weer de broodnodige zuurstof aan de economie van morgen.

Er ontstaat een hele nieuwe commerciële en industriële sector, waarin veel kansen liggen voor zowel grote als kleine spelers, wereldwijd. Investeringen in deze sector hebben niet alleen positieve effecten op de economie en de efficiëntie, maar ook op duurzaamheid, tewerkstelling, genderdiversiteit, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Net zoals er na de Tweede Wereldoorlog nieuwe economische sectoren ontstonden, waarvan onze grootouders dachten dat het 'ver van hun bed' was, maken we nu een soortgelijke evolutie mee.

In de nasleep van een pandemie die de economieën wereldwijd doet bloeden, is het normaal dat mensen zich afvragen of onze aandacht niet beter besteed zou kunnen worden. 'Pompen we ons geld nu niet beter in de economie?', vragen ze zich waarschijnlijk af. Maar dat is het nu net. De ruimte is de economie, en de bron van bijna al onze vooruitgang op lange termijn. We moeten de ruimtevaart zien voor wat ze is: een poort naar kennis.

Kennis die de volgende generatie misschien nodig heeft om zich te wapenen tegen een volgende pandemie. Want één ding is zeker: De wereldwijde uitdagingen zullen in een hoog tempo op ons af blijven komen.

De lancering van de Crew Dragon lijkt op het eerste zicht misschien maar een voetnoot. Maar het zijn vaak de voetnoten die achteraf uitgroeien tot de belangrijkste bladzijden in onze geschiedenis.

