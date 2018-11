Bioloog Jan Seys over de stijgende zeespiegel: 'We moeten rekening houden met een worstcasescenario'

Als je aan marien bioloog Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vraagt om een bondige diagnose te stellen van de Noordzee, krijg je een in bijna lyrische verwoordingen verpakte wetenschappelijke analyse: 'Weinig mensen beseffen hoe uniek ons deel van de Noordzee is, hoewel ze niet groter is dan een Vlaamse provincie. Dat heeft te maken met haar locatie in de zuidelijke trechter van de Noordzee. Water uit het Kanaal botst er met voedselrijk water uit rivieren. Dat gebeurt ter hoogte van de Vlaamse banken, een zandbankensysteem dat historisch gevormd is door zand uit de rivieren en gletsjerpuin uit de ijstijden. Door de trechtervorm wordt het getij opgestuwd, zodat we op het strand zeeniveauverschillen van vier tot vijf meter waarnemen. Alles samen creëert dat een unieke biotoop die je op niet veel plaatsen in de wereld aantreft.'

...