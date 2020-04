Zwangerschap en borstvoeding kunnen de menopauze uitstellen.

Bij een derde van de vijftigjarige vrouwen is moeilijk te voorspellen wanneer ze in de menopauze belanden. Dat blijkt uit een studie in het vakblad Menopause. De oorzaak van de groeiende onduidelijkheid schuilt in het gebruik van hormonale anticonceptie. De timing van de menopauze is de jongste halve eeuw gemiddeld verlaat. Wetenschappers onderzochten vrouwen die in het eerste derde van de twintigste eeuw geboren werden. Voor de vrouwen uit het eerste decennium kwam de menopauze gemiddeld drie jaar vroeger dan voor vrouwen uit het derde decennium. Dat liep parallel met het vervroegen van de eerste menstruatie. Beide factoren worden toegeschreven aan meer comfortabele leefomstandigheden en een gezonder bestaan. Een studie in JAMA Network Open toonde aan dat vrouwen die borstvoeding gaven, minder kans op een vroege menopauze hebben - een vroege menopauze wordt gedefinieerd als een menopauze voor de leeftijd van 45 jaar. De vermoedelijke reden? Tijdens zwangerschap en borstvoeding stopt de ovulatie van eitjes, waardoor de eitjesreserve langer groot genoeg blijft. Een vrouw gebruikt slechts een vierhonderdtal eitjes uit haar reserve. Als die reserve 'op' is, treedt de menopauze in. Bij de geboorte heeft een meisje zo'n 1 tot 2 miljoen eitjes, waarvan er bij het begin van de puberteit zo'n 400.000 overblijven. Veel eitjes sterven af, in een tempo van een veertigtal per dag. Wetenschappers gaan ervan uit dat de 'stock' uitgeput is als er minder dan tienduizend eitjes overblijven.