Haakwormen zijn parasieten die op verschillende gastheren moeten rekenen voor hun voortbestaan. Toch zijn ze succesvol.

Haakwormen zijn afgeplatte wormen die in grootte variëren van enkele millimeters tot een halve meter. Ze leven als parasiet in het darmstelsel van andere dieren. Hun naam danken ze aan het feit dat hun gekromde kop bezet is met kleine maar stevige haakjes. Daarmee verankeren ze zich in de darmwand van hun slachtoffer. Ze voeden zich met halfverteerd voedsel uit hun leefomgeving dat ze rechtstreeks door hun lichaamswand opnemen - ze hebben geen mond of spijsverteringsstelsel.

