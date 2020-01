Wetenschappers hebben fossiele resten gevonden van de eerste babyflesjes, de oudste vondsten zouden 7000 jaar oud zijn.

Hoe meer paleontologen naar onze verre voorouders kijken, hoe meer ze tot het besef komen dat wij al vroeg speciale voedingsstrategieën ontwikkelden. Een studie in Science Advances toont aan dat er in het Nabije Oosten zo'n 400.000 jaar geleden - toen bestond de moderne mens nog lang niet - al een vorm van voedselbewaring ontstond. De mensen van toen zouden hertenbeenderen tot negen weken lang bewaard hebben voor ze er het merg uit zogen. De praktijk werd vergeleken met het bewaren van soep in blik. Beenmerg is een belangrijke bron van eiwitten. Voor een veel latere periode melden wetenschappers in Nature dat ze fossiele resten vonden van de eerste flesjes om baby's te voeden met melk van gedomesticeerde dieren. De oudste vondsten zouden 7000 jaar oud zijn. Pas een kleine 3000 jaar geleden zouden babyflesjes in Europa algemeen zijn ingevoerd. Grappig is dat sommige van de eerste flesjes, die in klei waren gemaakt, de vorm van een dier hadden. Later werden babyflesjes meer in keramiek gemaakt. De vondsten sluiten aan bij de vaststelling dat de duur van borstvoeding snel verminderde nadat wij ons leven als zwervende jager-verzamelaar hadden ingeruild voor een sedentair landbouwersbestaan.