Audioloog Laure Jacquemin: ‘Tinnitus is op zichzelf vrij onschuldig’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Laure Jacquemin (28) onderzoekt hoe je kunt leren leven met tinnitus of oorsuizen.

Vanwaar die interesse voor lawaaischade?

Laure Jacquemin: Ik heb logopedie en audiologie gestudeerd aan de KU Leuven. Tijdens mijn masteropleiding groeide de drang om iets te doen met tinnitus. Mijn broer heeft er last van, en hij is lang niet de enige: men schat dat een op de vier Vlamingen oorsuizen heeft. Daarom heb ik er mijn doctoraat aan gewijd.

© National

Een op de vier is wel erg veel. Hoe komt dat?

Jacquemin: We worden steeds ouder, waardoor de kans dat de haarcellen in onze oren schade of slijtage oplopen groter wordt. Dat is voor de hersenen het signaal om herstellend op te treden en die overcompensatie veroorzaakt suizingen. De tweede reden is dat onze samenleving steeds lawaaieriger wordt. Ik zie steeds meer jonge mensen op consultatie in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. We hebben er een cel die gespecialiseerd is in tinnitus.

Bestaat er een remedie?

Jacquemin: Niet in de zin van een pil of een operatief ingrijpen. Voor mijn doctoraat heb ik onderzocht of elektrische breinstimulatie soelaas kan bieden. Daaruit is gebleken dat dat hooguit bij een op de drie patiënten helpt.

Het is volgens u belangrijk om niet te veel te focussen op dat suizen.

Jacquemin: Ik werk de laatste tijd veel met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Op die manier kun je je hersenen hertrainen. Hoe minder de hersenen negatieve gedachten en emoties aan het oorsuizen koppelen, hoe minder de patiënt het zal horen.

Het wordt een zaak van psychologie?

Jacquemin: Ik vraag mijn patiënten eerst hoe ze zelf tegenover tinnitus staan. Ik probeer hen gerust te stellen, want tinnitus is op zichzelf vrij onschuldig. Daarnaast leren wij hen aan hoe ze aan hun hersenen duidelijk kunnen maken dat de tinnitus niet al hun aandacht hoeft op te eisen. Tinnitus is niet altijd te vermijden en, heel belangrijk, het zal geen verdere gehoorschade veroorzaken. Tinnitus zal je niet doof maken op termijn. Velen zijn daar bang voor.

Nog een tip voor festivalgangers?

Jacquemin: Neem af en toe een audiopauze zodat de haarcellen in je oren zich kunnen herstellen. Blijf dus geen drie dagen aan de boxen staan, maar zoek af en toe de stilte op.