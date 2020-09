Een in 2018 ontdekte asteroïde zal ons donderdag rakelings voorbijscheren, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartureau NASA bekendgemaakt.

Het ding vormt geen gevaar. Op zijn reis door het zonnestelsel scheert planetoïde 2020SW ons donderdag rakelings voorbij. Het dichtste punt is ongeveer 22.000 km, dus beneden de baan die geostationaire satellieten rondom onze planeet draaien (ruwweg op 36.000 km hoogte). Dat zal om 13.12 uur Belgische tijd zijn.

De NASA benadrukt dat er geen gevaar is dat het zowat 5 op 10 meter grote object met ons in botsing komt. We mogen de asteroïde in 2041 opnieuw verwachten. Maar de scheervlucht zal dan op grotere afstand zijn.

Het ding vormt geen gevaar. Op zijn reis door het zonnestelsel scheert planetoïde 2020SW ons donderdag rakelings voorbij. Het dichtste punt is ongeveer 22.000 km, dus beneden de baan die geostationaire satellieten rondom onze planeet draaien (ruwweg op 36.000 km hoogte). Dat zal om 13.12 uur Belgische tijd zijn. De NASA benadrukt dat er geen gevaar is dat het zowat 5 op 10 meter grote object met ons in botsing komt. We mogen de asteroïde in 2041 opnieuw verwachten. Maar de scheervlucht zal dan op grotere afstand zijn.