Amerikaanse robotjeep Perseverance geland op Mars

De Amerikaanse robotjeep Perseverance is donderdag veilig op Mars geland, zo was rechtstreeks te volgen op NASA TV. Bij de vluchtleiding in het Californische Pasadena brak gejubel los.

'Landing bevestigd. De Perseverance staat veilig op het oppervlak van Mars, klaar om te zoeken naar sporen van vroeger leven', zo verluidde. De meest gesofisticeerde robotjeep ooit op Mars werd op 30 juli van op Cape Canaveral met een Atlas-5 draagraket gelanceerd. De riskante duik in de atmosfeer en de afdaling naar de Jezerokrater verliep vlekkeloos. Het tuig heeft ook al een eerste foto van die krater doorgestuurd. Daar zou vroeger een rivier in een meer hebben uitgevloeid. De hoop bestaat daar sporen van vroeger microbiologisch leven te vinden. De Perseverance heeft ook een helikopter meegenomen naar Mars. Die Ingenuity ('Vindingrijkheid'), moet ongeveer vijf keer rondvliegen, telkens enkele honderden meters verder. Daarbij moet de heli onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk. De luchtdruk op het oppervlak van Mars is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op Aarde. Zo hoog kunnen aardse helikopters niet vliegen. Als de technologie op Mars werkt, kunnen helikopters helpen om een buitenaardse bestemming veel sneller te verkennen. De missie kost 2,5 à 2,7 miljard dollar.