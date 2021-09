Het Zwitserse volk heeft zondag "ja" gezegd tegen het huwelijk voor allen. De ja-kant haalde 64 procent van de stemmen, blijkt uit de eerste schattingen die het peilingsinstituut gfs.bern onmiddellijk na het sluiten van de stembussen heeft gepubliceerd.

"Wilt u de wijziging van 18 december 2020 van het Zwitserse burgerlijk wetboek (huwelijk voor allen) aanvaarden?" Dat is de vraag die de Zwitsers kregen op een volksraadpleging. Wie op die vraag "ja" antwoordde, wil het geregistreerd partnerschap gelijktrekken met het huwelijk zoals dat in het burgerlijk wetboek staat vastgelegd en dus het homohuwelijk toestaan. Wie "nee" antwoordde, wil het huwelijk voorbehouden voor koppels die bestaan uit een man en een vrouw en lesbische koppels de toegang tot spermadonaties verhinderen.

Vooral de rechtse, conservatieve en nationalistische Zwitserse Volkspartij (SVP in het Duits en UDC in het Frans en het Italiaans), de grootste partij van het land, en enkele religieuze groeperingen verzetten zich tegen het homohuwelijk.

Vandaag is het huwelijk in Zwitserland voorbehouden voor koppels die bestaan uit een man en een vrouw. Partners van hetzelfde geslacht kunnen enkel een geregistreerd partnerschap aangaan. Dat is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm tussen twee mensen die, door hun relatie te registreren bij de burgerlijke stand, bepaalde rechten krijgen en plichten aangaan die lijken op, maar niet gelijk zijn aan die van het huwelijk.

Hoewel koppels in een geregistreerd partnerschap in Zwitserland de laatste jaren meer rechten verkregen hebben, verschilt de samenlevingsvorm nog steeds van het huwelijk. Voor partners van hetzelfde geslacht is vereenvoudigde naturalisatie en gezamenlijke adoptie van een kind niet mogelijk. Ook hebben zij geen toegang tot reproductieve geneeskunde.

