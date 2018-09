Zweedse premier: 'Uitslag verkiezingen betekent einde van blokdenken'

De sociaaldemocraten behaalden bij de parlementsverkiezingen zondag hun slechtste resultaat in meer dan 100 jaar, maar blijven met 28,4 procent van de stemmen wel de grootste partij.

De centrumlinkse alliantie van de sociaaldemocraten, de groenen en de socialistische Linkse Partij en de centrumrechtse alliantie onder leiding van de Gematigde Uniepartij, liggen echter nek-aan-nek: 144 zetels tegenover 143 volgens de Zweedse media. Met een verschil van slechts 30.000 stemmen zou dat nog kunnen kantelen als alle stemmen geteld zijn. Voor een parlementaire meerderheid zijn er 175 nodig.

Volgens premier Stefan Löfven betekent een en ander het einde van het traditionele blokdenken in Zweden. Volgens hem moeten de partijen uit het roodgroene kamp en het liberaal-conservatieve kamp nadenken over samenwerking om de rechtspopulisten van Zweden Democraten geen macht te geven, zo zei hij in de verkiezingsnacht. De anti-immigratiepartij boekte de grootste winst en gaat van 12.9 percent in 2014 naar 17.6 percent.

'Dit is geen machtsspel, het is een nederig inzicht dat geen partij Zweden alleen kan leiden', aldus Löfven. Hij zei ook dat alle ernstige politici een verantwoordelijkheid hebben voor het land. Wie Zweden wil verbeteren, moet de krachten bundelen, klonk het.

Löfven beklemtoonde dat hij niet zal aftreden, ondanks het slechte verkiezingsresultaat van zijn partij. Wel is hij ontgoocheld.

De centrumrechtse alliantie heeft de uitnodiging van Löfven al afgewezen, meldt thelocal.se, en roept Löfven op om af te treden.