De nieuw aangestelde regering van Joe Biden plant om de afbeelding op de briefjes van 20 Amerikaanse dollar te vervangen door een van de zwarte abolitioniste Harriet Tubman. Het plan kwam eerder al van Barack Obama, maar Donald Trump stak daar een stokje voor.

Harriet Tubman was een 19e-eeuwse abolitioniste en politiek activiste die zelf aan de slaverij ontsnapte. Ze zette zich daarna in voor het lot van honderden slaven en hielp verschillenden onder hen te ontsnappen. Op latere leeftijd zette ze zich in voor het vrouwenkiesrecht.

President Obama wilde in 2016 haar afbeelding al op het briefje van 20 dollar, maar zijn opvolger Donald Trump blokkeerde het plan. Hij koos ervoor de omstreden president Andrew Jackson als afbeelding op het briefje te laten staan.

Biden blaast het plan nu nieuw leven in, aldus Jen Psaki, de perschef van het Witte Huis. 'Het is belangrijk dat ons geld de geschiedenis en de diversiteit van dit land weerspiegelt', klinkt het.

Tubman zal de eerste Afrikaans-Amerikaanse persoonlijkheid worden die in de Verenigde Staten op een bankbiljet verschijnt.

