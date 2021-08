Haïti is zaterdagmorgen om 08.30 uur lokale tijd opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 7,2. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte, 12 km ten noordoosten van Saint-Lous du Sud. De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen, en vanuit de steden Jérémie en Les Cayes zijn er al meldingen van materiële schade. Als de magnitude van 7,2 bevestigd wordt, is de aardbeving mogelijk krachtiger dan de zware aardbeving van januari 2010 (met magnitude 7,0) die het Caraïbische eiland en zowat drie miljoen mensen trof. Naar schatting waren er toen 100.00 tot 160.000 doden.

Even na de aardschok werd ook het tsunami-alarm geactiveerd, maar dat werd in de tussentijd alweer opgeheven.

De Amerikaanse weerdienst NOAA riep de bevolking niettemin op waakzaam te blijven. In de buurt van het epicentrum kan het peil van het zeewater verder met dertig cm variëren.

