'Zuid-Koreaanse regering moet een einde maken aan consumptie van hondenvlees'

Tussen midden juli en midden augustus ('Boknal') worden in Zuid-Korea 2 miljoen honden geslacht - goed voor ruim 70 procent van de jaarlijkse consumptie van hondenvlees in het land. Dierenrechtenactivisten Giny Woo en Roberto Bonelli voeren al jaren campagne tegen de traditie, die officieel verboden is maar oogluikend wordt toegestaan.

Protestactie tegen hondenvlees in Seoel, Zuid-Korea. © iStock

In Zuid-Korea wordt hondenvlees gegeten om medicinale redenen - tegen reuma - of omdat het een energieboost zou geven tijdens de warmste dagen van het jaar.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×