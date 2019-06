Zuid-Europese landen bereiken akkoord over klimaat, niet over migratie

Zeven Zuid-Europese landen zijn vrijdag in Malta tot een akkoord genomen om in 2050 tot een CO2-uitstoot van nul te komen. Over de opvang van migranten is er nog steeds veel verdeeldheid tussen de landen.

Vlnr: Cyprus' president Nicos Anastasiades, Spanje's eerste minister Pedro Sanchez, Frankrijks president Emmanuel Macron, Malta's eerste minister Joseph Muscat, Italie's eerste minister Giuseppe Conte, Portugal's eerste minister Antonio Costa and Griekenlands eerste minister Alexis Tsipras, 14 juni 2019. © Belga