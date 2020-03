Zuid-Afrika met 554 besmettingen ergst getroffen Afrikaans land

In Zuid-Afrika zijn op één dag tijd 152 nieuwe gevallen van de ziekte Covid-19 vastgesteld. Het totale aantal gevallen staat daarmee op 554, wat van Zuid-Afrika het ergst getroffen land van het continent maakt. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid.