De regerende partij African National Congress (ANC) haalt het bij de verkiezingen in Zuid-Afrika, maar met het laagste aantal stemmen uit zijn geschiedenis.

Dat bleek vrijdag nadat 90 procent van de stemmen geteld waren.

Het ANC haalt tot dusver meer dan 57 procent van de stemmen. De partij zakte nooit onder de 60 procent in de kwarteeuw dat ze aan de macht was.

Musi Maimane, leider van de oppositiepartij the Democratic Alliance (DA), gaf in een toespraak zijn nederlaag toe en zei dat de verandering zal moeten wachten tot na de verkiezingen van 2024. De DA haalt nu 20 procent van de stemmen, tegen 22 procent in 2014.

Zuid-Afrika was de voorbije tien jaar in de ban van de corruptieschandalen van de vroegere president Jacob Zuma. Die moest vorig jaar ontslag nemen en staat momenteel voor die affaires terecht. Zijn opvolger, president Cyril Ramaphosa, belooft 'een nieuw tijdperk' voor het land.

Maar het ANC heeft veel van zijn populariteit verloren in het Zuma-tijdperk en verloor bijvoorbeeld ook de belangrijke steden Johannesburg en Kaapstad aan de partij DA.

Maar DA is nu toch niet kunnen doorgroeien. Ook de oppositie moet zich dus bezinnen over een nieuwe tactiek, vinden politieke analisten.

De derde partij is de radicaal-linkse Economic Freedom Fighters (EFF) die zijn stemmenaandeel zag verdubbelen. Deze partij wil de banken nationaliseren en wil de landeigendom herverdelen. Ze haalt nu meer dan 10 procent van de stemmen, tegen 6 procent in 2014. Ook winst is er voor het rechtse Afrikaner Freedom Front Plus. Ze haalt maar 2,3 procent van de stemmen, maar haalde dubbel zoveel stemmen als bij de vorige stembusslag.