De regering van Joe Biden wordt creatief om vaccintwijfelaars over de streep te krijgen.

Amerikanen die zich zorgen maken of hun volgende date wel gevaccineerd is, kunnen binnenkort gewoon hun datingapp checken.

Op aanmoediging van de Amerikaanse regering gaan datingapps zoals Tinder, Bumble en OkCupid nieuwe mogelijkheden toevoegen om het vaccineren aan te moedigen.

Zo zullen gebruikers kunnen aangeven of ze al of niet gevaccineerd zijn, en kandidaten filteren op vaccinstatus. Met een vaccinbewijs zullen gebruikers bovendien extra's ontvangen, zoals de bekende 'swipes' van Tinder.

'We hebben eindelijk dat ene ding ontdekt dat ons allemaal aantrekkelijker maakt: een vaccinatie', zei Andy Slavitt, een van de corona-adviseurs van de Amerikaanse president Joe Biden, vrijdag tegen journalisten.

Momenteel worden in de VS ongeveer 1,83 miljoen vaccins per dag toegediend, bijna de helft minder dan de piek van 3,38 miljoen van medio april.

De samenwerking met datingapps is de meest recente poging van het Witte Huis om vaccintwijfelaars over de streep te trekken nu het vaccineren vertraagt. Techbedrijven moeten helpen die mensen te bereiken op hun smartphone. Zo zullen taxiapps Uber en Lyft gratis transport aanbieden naar vaccinatiecentra de komende weken.

Volgens onderzoek van datingsite OkCupid hebben mensen die gevaccineerd zijn of dat van plan zijn 14 procent meer kans op een match dan anderen die geen vaccin willen, zo voegde het Witte Huis er nog aan toe.

