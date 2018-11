Florida: Stemrecht voor mensen met strafblad

Wie in Florida een strafblad had, verloor in het verleden levenslang zijn of haar stemrecht. Daar kwam dinsdag verandering in: ruim 64 procent van de kiezers in de staat stemde voor het herstel van stemrecht aan de ruim 1,4 miljoen ex-gedetineerden in de staat. Volgens de activisten die de maatregel op het stembiljet kregen, gaat het om de grootste uitbreiding van stemrecht in decennia in de VS.

