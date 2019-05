analyse

Zonder weerwerk maakt China de dictatuur van de Partij voor ons aanvaardbaar

Jonathan Holslag (VUB) Professor internationale betrekkingen aan de VUB en auteur van 'De kracht van het paradijs'.

Professor internationale betrekkingen aan de VUB Jonathan Holslag is kritisch over de relatie die vele landen opbouwen met de communisten die de lakens uitdelen in Peking: 'We dansen liever in malle Chinese pakjes voor Chinese diplomaten dan onze vrijheid te vrijwaren.'

Charles Michel schudt de hand met Chinees president Xi Jinping, 31 oktober 2016.