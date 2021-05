Op minder dan twee maanden voor de start van de Olympische Spelen is het nog steeds niet duidelijk of er toeschouwers welkom zijn in de stadions in Tokio. Een regeringsplan doet nu uitschijnen dat er een reeks maatregelen op til zijn om de stoeltjes coronaproof te vullen.

De Japanse regering kondigde vrijdag een verlenging van de noodtoestand af in verschillende delen van het land. Zo ook in Tokio, de gaststad van de Olympische Spelen. Japan krijgt de vierde coronagolf maar moeilijk onder controle. De huidige situatie zorgt voor spanning bij het organisatiecomité van Tokio. In maart beslisten zij samen met onder meer het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse regering dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn tijdens het sportevenement.

De Spelen komen ondertussen steeds dichterbij, maar voor de Japanners is het voorlopig nog niet duidelijk of zij de sportmanifestaties al dan niet mogen bijwonen. De Japanse krant Yomiuri Shimbun schreef maandag dat de nationale regering samen met de regionale regering van Tokio een conceptplan heeft opgesteld om toeschouwers op een coronaveilige manier te kunnen ontvangen. Het gaat voorlopig om niet-officiële plannen en voorwaarden, aangezien de uiteindelijke beslissing genomen zal worden op basis van de coronasituatie op dat moment.

Negatieve test of vaccinatie

De federale regering, de lokale overheid in Tokio en het organisatiecomité van de Spelen beslissen normaal gesproken in juni over het maximaal aantal toegelaten toeschouwers op de verschillende locaties. De drie partijen zullen concrete maatregelen uitwerken aan de hand van het plan en gaan er nog steeds vanuit dat er een bepaald aantal toeschouwers toegelaten zal worden in de stadions.

Uit het rapport blijkt dat de Japanse regering overweegt om toeschouwers van zowel de Olympische als de Paralympische Spelen in Tokio te verplichten om over een bewijs van een negatieve coronatest of een vaccinatie te beschikken: een eerste conditio sine qua non om de olympische locaties te mogen betreden.

Uit het concept plan blijkt dat alle tickethouders zichzelf een week voor het evenement in kwestie zullen moeten laten testen. Als ze aan de stadionpoorten komen, moeten ze het bewijs van een negatieve test voorleggen.

Die tests zullen ze zelf betalen. De regering schat dat er dagelijks in totaal zo'n 400.000 tests uitgevoerd zullen worden tijdens de Spelen. De regering zou momenteel plannen smeden om de testcapaciteit nog verder uit te breiden.

Niet roepen, eten of drinken

Na de check aan de stadionpoorten zijn de toeschouwers niet gevrijwaard van regels. Er wordt gesproken over een constante mondmaskerplicht. Wanneer het evenement aan de gang is, zal eten en drinken verboden zijn, net zoals het geven van high fives. Bovendien mogen supporters niet roepen terwijl ze de sporters aanmoedigen. De regering gaat ervan uit dat zulke strenge maatregelen de verspreiding van besmettingen tegengaan.

Er zullen veiligheidsmedewerkers gestationeerd worden aan elk sportterrein en supporters die de regels overtreden, zullen daarvoor beboet worden. Ofwel wordt hen de toegang tot de arena ontzegd, ofwel dienen ze het stadion te verlaten als ze al binnen zijn.

Meteen naar huis

Wanneer het sportspektakel erop zit, zal de menigte het stadion gefaseerd verlaten.

Eens op straat, zal hen gevraagd worden om meteen huiswaarts te keren, zonder een tussenstop te maken. Mensen zullen buiten de olympische locaties bovendien niet mogen samentroepen onder het mom van supportersgroepen. Indien ze dat wel doen, zouden de overige olympische wedstrijden weleens zonder fans kunnen doorgaan, of zou er een beperking komen op het aantal toegelaten supporters, zo blijkt uit het plan.

Kritiek op sociale media

Ondertussen blijft een groot deel van de Japanse bevolking erg kritisch tegenover de Spelen. Duizenden Japanners uitten op Twitter hun ongenoegen over de voortdurende druk die de Japanse regering uitoefent om de Spelen te laten doorgaan terwijl het land zwaar getroffen wordt door de pandemie.

Maandag was de term "negatief testcertificaat" trending op het socialemediaplatform in Japan en werd het in meer dan 26.000 tweets geciteerd.

De Japanse krant Nikkei publiceerde maandag een poll waaruit bleek dat 60 procent van de respondenten de Spelen liever uitstellen of annuleren. De resultaten liggen in het verlengde van eerdere polls die uitgingen van verschillende media maar steeds dezelfde tendens aangaven.

Niet voldoende medisch personeel

De langdurige onduidelijkheid over de al dan niet aanwezigheid van supports baart ook de Japanse gezondheidsinstellingen grote zorgen. De organisatoren rekenden initieel op 10.000 medische hulpverleners die op stand-by zouden staan tijdens de Spelen. Ondertussen moest de regering dat aantal al reduceren naar 7000 om de huidige corona-uitbraken te bestrijden, zo meldt The Japanse Times.

Het gebrek aan duidelijkheid over de supportersaanwezigheid maakt het volgens de krant moeilijk om uit te maken of er voldoende medisch personeel zal zijn om noodgevallen op te vangen in de periode tussen 23 juli en 8 augustus, wanneer de Spelen plaatsvinden.

