Zes vermoedelijke extreemrechtse terroristen opgepakt in Duitsland

De politie doorzocht meerdere appartementen en woningen in de Duitse deelstaat Saksen, waar Chemnitz is gelegen, aldus het parket in Karlsruhe. De zes Duitse burgers worden ervan verdacht de extreemrechtse terreurorganisatie Revolution Chemnitz te vormen. Meer dan 100 politieagenten waren ingezet voor de politieoperatie. Op 14 september is Christian K opgepakt op basis van de strikte privacywetgeving in Duitsland, omdat hij de vrede ernstig had verstoord. Hij zit in voorhechtenis.

De zes die maandag zijn opgepakt, zouden met hem hebben samengewerkt en behoren tot het hooligan-, skinhead- en neonazistisch wereldje in Chemnitz. Ze omschrijven zichzelf ook als leidende figuren van extreemrechts in de Duitse deelstaat. De moord op een Duitse man door een asielzoekers veroorzaakte een reeks anti-immigratieprotesten in Chemnitz. Daarbij vonden ook aanvallen plaats op mensen van wie gedacht werd dat ze buitenlanders zijn.