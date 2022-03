Zes westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben donderdag in een gezamenlijke verklaring de taliban opgeroepen het besluit om middelbare scholen voor meisjes te verbieden, 'dringend terug te draaien'.

Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië, evenals de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, waarschuwden dat deze keuze knaagt aan de ambitie van Afghanistan 'om een gerespecteerd lid van de gemeenschap van naties te worden'.

De scholen zouden woensdag in principe voor het eerst weer open gaan nadat de radicaalislamitische taliban een halfjaar geleden de macht overnamen, maar ze moesten enkele uren later alweer de deuren dichtdoen. Nochtans hadden de taliban herhaaldelijk gezegd hun engagementen inzake onderwijs voor meisjes te zullen nakomen. Ook de Verenigde Naties toonden zich 'ontgoocheld' en 'diep gefrustreerd' over de sluiting van de middelbare scholen voor meisjes in Afghanistan.

Frankrijk, Italië, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië, evenals de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, waarschuwden dat deze keuze knaagt aan de ambitie van Afghanistan 'om een gerespecteerd lid van de gemeenschap van naties te worden'. De scholen zouden woensdag in principe voor het eerst weer open gaan nadat de radicaalislamitische taliban een halfjaar geleden de macht overnamen, maar ze moesten enkele uren later alweer de deuren dichtdoen. Nochtans hadden de taliban herhaaldelijk gezegd hun engagementen inzake onderwijs voor meisjes te zullen nakomen. Ook de Verenigde Naties toonden zich 'ontgoocheld' en 'diep gefrustreerd' over de sluiting van de middelbare scholen voor meisjes in Afghanistan.